Guerrina Piscaglia, l’ultimo mistero: le ossa in una grotta – VIDEO

L’ultimo mistero sulla scomparsa di Guerrina Piscaglia, avvenuta ormai sei anni fa: le ossa trovate in una grotta non appartengono a lei.

C’è un nuovo mistero legato alla scomparsa di Guerrina Piscaglia, la donna sparita il primo maggio 2014 a Cà Raffaello e che si ritiene sia stata uccisa da un religioso, padre Gratien Alabi. La vicenda della sparizione della donna ha avuto molto clamore mediatico.

I familiari, in particolare il marito Mirko, speravano che le ossa rinvenute in una grotta vicino Badia Tebalda fossero della donna, per porre fine alle loro angosce sulla sorte della donna. Invece, nelle scorse ore è arrivata la doccia fredda.

Le ultime novità sul caso Guerrina Piscaglia

A quanto pare, infatti, quei resti ossei rinvenuti nella Grotta della Tabussa non solo non sarebbero della Piscaglia, ma addirittura apparterrebbero a un grosso mammifero. Dalle anticipazioni che emergono dalla stampa locale, non sembra i Ris abbiano dubbi sulla natura dei resti ossei ritrovati nella grotta: “I resti non sono di un essere umano, ma di un animale: un grosso mammifero”, avrebbero affermato.

Il mistero della scomparsa della donna va dunque avanti e a oggi non si sa che fine abbia fatto il suo cadavere. Mirko Alessandrini, marito della donna, ormai sta perdendo le speranze di poter dare una degna sepoltura ai resti di Guerrina Piscaglia. Per questo, i familiari credono che solo la piena confessione di padre Gratien potrebbe consentire di arrivare alla verità.