George Clooney omosessuale, tutta la verità: “Non posso negarlo” ha detto l’attore interrogato in merito a questa voce che gira da tanto tempo.

Da anni circolano voci insistenti di gossip internazionale che riguardano George Clooney. Nonostante l’attore, uno dei più belli e amati dalle donne di tutto il mondo, abbia sempre avuto relazioni con compagne bellissime, si parla insistentemente di una sua presunta omosessualità.

La questione è più che nota tanto che diversi giornalisti l’hanno chiesto anche direttamente a lui. La sua risposta è stata a dir poco particolare e non ha fugato tutti i dubbi a riguardo.

George Clooney, la sua risposta sulla sua sessualità lascia tutti senza parole

Intervistato da Esquire UK, l’attore che da anni ha scelto l’Italia come sua seconda patria, ha risposto così in merito alla sua presunta omosessualità: “Secondo gli internauti sono gay. Non ho nessuna intenzione di negarlo, perché sarebbe offensivo per la comunità gay. Penso che sia divertente, ma l’ultima cosa che mi vedrete fare è adirarmi dicendo che sono solo menzogne.

Sarebbe ingiusto e scortese nei confronti dei miei buoni amici nella comunità gay. Io non ho intenzione di permettere che si pensi che l’essere gay è una cosa negativa. La mia vita privata è privata e sono molto felice. Che cosa c’è di male se qualcuno pensa che io sia gay?”.