Elisa Isoardi: per lei arriva uno storico programma Rai – VIDEO

Novità in vista per Elisa Isoardi, dopo la chiusura del cooking show La Prova del Cuoco: per lei arriva uno storico programma Rai.

Un paio di giorni fa, la conduttrice Elisa Isoardi ha annunciato in diretta la chiusura dello storico cooking show La Prova del Cuoco, in onda su Raiuno. Lo ha fatto dopo essersi collegata telefonicamente con sua mamma Irma.

Già da qualche settimana si vocifera rispetto a una potenziale chiusura definitiva del programma, quindi le parole dell’ex di Salvini non arrivano certo come un fulmine a ciel sereno. Sta di fatto che lei non ha usato mezzi termini.

Queste le sue parole: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?…’ Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”. In queste ore, intanto, arriva la notizia che per Elisa Isoardi è pronto un nuovo programma, ovvero una riedizione di una storica trasmissione Rai. L’anno prossimo la dovremmo infatti vedere alla guida di Check-Up, lo storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002.