Paura Coronavirus nel mattatoio tedesco: 657 positivi, focolaio enorme

Il numero di casi di Coronavirus legati al focolaio scoppiato in un’impresa di carne a Gütersloh è salito nelle scorse ore a quota 657.

Il numero di casi di Coronavirus collegati al focolaio scoppiato in un’impresa di carne a Gütersloh nel Nord Reno-Vestfalia è salito a quota 657. A riferirlo sono funzionari regionali tedeschi. Finora sono stati sottoposti al test 983 lavoratori del mattatoio Toennies di Rheda-Wiedenbrueck, e di questi 326 sono risultati negativi. Si tratta di uno dei più grandi impianti d’Europa: vi lavorano oltre 6mila dipendenti.

Nuovo allarme Coronavirus in Germania

Focolai di Coronavirus sono stati individuati in diversi mattatoi in Germania fin dal mese scorso: di qui le preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e alloggio dei dipendenti, molti dei quali sono lavoratori temporanei provenienti dall’Europa dell’Est. Dopo i primi casi riscontrati, il governo tedesco ha imposto test regolari a tutti i lavoratori della filiera della carne.

In un incontro che si è tenuto tra la Cancelliera Angela Merkel e i premier dei 16 Land, intanto, si è concordata la proroga per altri quattro mesi, almeno cioè fino alla fine di ottobre, del divieto di organizzare grandi eventi in Germania, al fine di evitare una nuova ondata di contagi.

Parlando con i giornalisti al termine della riunione, Merkel ha esortato i tedeschi a mantenere il distanziamento sociale (1,5 metri fra le persone in pubblico) e l’uso delle mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto. E le scuole saranno riaperte dopo le vacanze estive solo se i contagi continueranno a calare. “Dobbiamo essere molto attenti – ha avvertito la Cancelliera – per far sì che le condizioni difficili che l’economia è costretta a subire non tornino a deteriorarsi”.

