Coronavirus 17 giugno Italia: aumento contagi in Piemonte e Lombardia

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 17 giugno: preoccupa balzo in avanti di Piemonte e Lombardia.

Prosegue in Italia la lenta uscita dall’emergenza Coronavirus: nella giornata di ieri, si è registrato un basso numero di nuovi positivi, un drastico calo delle terapie intensive, oltre trenta in meno, e una riduzione degli attualmente positivi.

Il dato preoccupante di oggi è una nuova risalita dei contagi in Lombardia, passati dai 143 di ieri ai 242 di oggi, con 14 morti contro i nove di ieri. Risalgono anche i contagi in Piemonte: 41 con 8 morti oggi, mentre ieri erano 29 con 6 decessi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 17 giugno

A doppia cifra anche il Lazio, con 10 casi e quattro decessi, sostanzialmente invariati rispetto a ieri. 14 i casi e sei i morti in Emilia Romagna, anche in questo caso in leggero aumento. Nelle altre Regioni, si registrano pochi contagi: 5 soli casi con tre vittime in Liguria, quattro con cinque decessi in Veneto, due in Friuli Venezia Giulia, due con un decesso in Toscana.

Queste sono le Regioni oggi a zero contagi: Puglia, Calabria, Umbria, Basilicata, Valle d’Aosta. Sicuramente più lungo oggi è l’elenco delle Regioni con zero decessi: Sicilia, Calabria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Sono in tutto 326 dunque i casi registrati oggi, con 43 decessi. In Lombardia, il 75% dei casi totali, segue il Piemonte con il 12,5%.