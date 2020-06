Conte diretta Villa Pamphili: “Confuso atteggiamento opposizioni” – VIDEO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta da Villa Pamphili: “Confuso dall’atteggiamento delle opposizioni anche oggi”.

Progettiamo il Rilancio, punto stampa in diretta da Villa Pamphili

In diretta da Villa Pamphili, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato: “Ho invitato le opposizioni qui, in una sede istituzionale e hanno rifiutato il confronto. Sono andato a riferire in Parlamento e hanno abbandonato l’Aula. Sono confuso dal loro atteggiamento”.