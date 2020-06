Conte diretta Villa Pamphili: “Confuso atteggiamento opposizioni” – VIDEO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta da Villa Pamphili: “Confuso dall’atteggiamento delle opposizioni anche oggi”.

In diretta da Villa Pamphili, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato: “Ho invitato le opposizioni qui, in una sede istituzionale e hanno rifiutato il confronto. Sono andato a riferire in Parlamento e hanno abbandonato l’Aula. Sono confuso dal loro atteggiamento”.

Sulle accuse dell’opposizione, replica: “Non capisco cosa voglia dire modello Cgil, abbiamo discusso sempre con tutte le parti sociali”. Il premier ha spiegato: “Sul decreto sicurezza, lavoreremo con calma”.

Le parole di Conte in conferenza stampa

“Valutazioni su rimpasto di governo o puntellamento della maggioranza le lasciamo a voi giornalisti, noi siamo concentrati su questa grande prospettiva di rilancio del paese”, ha aggiunto quindi il premier Conte. Quindi sulle critiche di Confindustria il presidente del Consiglio rileva: “Dal Governo nessun pregiudizio nei confronti delle imprese”.

Poi ancora: “Dobbiamo approfittare di questa occasione per rilanciare le sorti del paese”. Tanti dunque gli argomenti all’ordine del giorno trattati dal Presidente del Consiglio, che ha risposto in maniera rapida alle domande poste dai giornalisti presenti.