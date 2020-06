Alcune storie di Instagram ci mostrano una Cecilia Rodriguez con delle forme più tondeggianti del solito, che la sorellina di Belen sia incinta?

La bella storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è cominciata durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘. Inizialmente nessuno avrebbe creduto che i due sarebbero rimasti assieme a lungo, ma i due vip hanno stupito tutti e mostrato loro che il sentimento nato tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia era reale. Adesso Cecilia e Ignazio sono inseparabili e da mesi si parla di un possibile matrimonio.

Sulla questione Ignazio è stato molto chiaro in una recente intervista: il matrimonio non è visto da nessuno dei due come una priorità. Recentemente sono andati a convivere e prima o poi questa convivenza verrà “ufficializzata” con delle nozze, ma non c’è alcuna fretta. Diverso il discorso sull’idea di avere un figlio. Entrambi sarebbero felici di costruire una famiglia più ampia e se arrivasse un figlio sarebbe una gioia immensa.

Cecilia Rodriguez in dolce attesa?

Nelle ultime ore i fan hanno cominciato a pensare che quella idea possa essersi tramutata in un dato di fatto. In alcune storie Instagram della bella Cecilia, sono state immortalate delle scene di complicità in famiglia. Lei e Ignazio hanno passato un weekend in compagnia di mamma e papà Rodriguez, di Belen, Santiago e dell’amico di famiglia Mattia Ferrari. Nelle immagini si vede Ceciu con un costume intero nero e delle forme più morbide del solito. La ragazza viene coccolata dai genitori ed ad un tratto scherza con Mattia e Belen dicendo di aver preso “uno…sei… facciamo sette chili”. Che si tratti di una prima ammissione?