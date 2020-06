Caterina Balivo, incidente sexy: la gonna si alza e si vede tutto

Durante una storia Instagram girata in giardino, Caterina Balivo soffre di un “malfunzionamento” del vestiario: la gonna si alza e si vede tutto.

In mattinata Caterina Balivo ha girato alcune storie Instagram dal giardino di casa. La conduttrice campana stava parlando con le fan in un momento di relax in cui si è concessa un bagno di sole prima di andare a cucinare. Molti però non hanno fatto tanto caso a cosa dicesse, poiché mentre parlava la minigonna che indossava si è alzata ed ha lasciato vedere più di quanto la conduttrice avesse intenzione di mostrare.

Proprio perché la conduttrice ha deciso di girare quelle immagini in un momento di relax, nel farlo non ha fatto troppa attenzione a come si comportasse il vestiario mentre cambiava posizione. Ad un tratto, infatti, ha accavallato le gambe, ma nel farlo ha involontariamente fatto alzare la gonna e mostrato le mutandine che portava sotto. Senza scomporsi più di tanto, Caterina ha cercato di abbassarla tenendo l’orlo mentre continuava a parlare. Il tentato salvataggio, però, non è riuscito e per ricomporsi è stato necessario rialzarsi.

Caterina Balivo: “Era un costume”

I fan più attenti le hanno fatto notare che nei video si era visto l’indumento intimo, ma lei ha spiegato che in realtà non era come sembrava: “E’ un costume glitter”. Chiarito questo la conduttrice ha voluto chiarire che quel momento di relax in realtà era durato abbastanza poco: “Volete sapere quanto è durato il mio relax time? Andate a vedere nelle mie stories e ricordate che ciò che vedete sui social non è sempre la realtà…”.