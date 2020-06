Amy Callaghan colpita da emorragia celebrale: operata d’urgenza

La deputata britannica Amy Callaghan si è dovuta sottoporre a un’operazione salvavita dopo che è collassata in seguito a un’emorragia cerebrale.

La deputata dello Scottish National Party Amy Callaghan, di 28 anni, ha subito un’operazione salvavita di emergenza dopo essere collassata a seguito di un’emorragia cerebrale. La parlamentare di East Dunbartonshire è stata trovata stesa a terra nella sua abitazione dal proprio partner, prima di essere trascinata in ospedale per un’operazione neurochirurgica.

Secondo un post su Twitter la Callaghan si sta riprendendo in ospedale. La deputata dello Scottish National Party era stata eletta alla House of Commons a dicembre dopo aver battuto la leader del partito dei liberali democratici Jo Swinson dal suo posto ad East Dunbartonshire. I dottori hanno rivelato che la sua emorragia è “collegata a una condizione medica precedente“; a soli 19 anni, infatti, Amy Callaghan aveva combattuto un melanoma. E’ libera dal cancro dal 2014. Secondo una dichiarazione: “Grazie alle capacità e all’immediata risposta del team medico, Amy è stata in grado di superare l’operazione ed è stabile in ospedale. E’ di buon umore ed è assistita dalla sua famiglia. Le sono arrivati moltissimi messaggi di supporto e gentilezza“.

Il comunicato stampa di Amy Callaghan

Il comunicato stampa continua dicendo che: “Ha fatto grandi progressi ma è consapevole della gravità della sua condizione e della riabilitazione che dovrà seguire. Come ha sempre fatto nella sua vita, Amy continuerà a lottare.

E’ determinata a superare qualsiasi battaglia che possa derivare da questo incidente. Il suo lavoro continuerà: il suo ufficio è aperto per chiunque abbia bisogno di aiuto e supporto. Avrà bisogno di un periodo di riposo e recupero e vi chiediamo di rispettare la sicurezza e la privacy della sua famiglia“.