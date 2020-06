Alberto Matano fuori dallo studio, cosa succede al conduttore Rai

Il noto giornalista e conduttore Rai Alberto Matano si è concesso un momento di pausa dal lavoro, e non ha mancato di informarne i suoi followers su Instagram.

La vita in diretta oggi ha mandato in onda un servizio realizzato da Luca Forlani, che si è recato nella Capitale per testare in prima persona come funzionano i nuovi mezzi di trasporto post-Coronavirus. Proprio quando il conduttore Alberto Matano si è ricollegato con il collaboratore del programma, però, quest’ultimo, che stava percorrendo un tratto di strada a bordo di un monopattino, ha seriamente rischiato di imbattersi con un uomo che voleva intervistare. A quel punto il professionista calabrese dallo studio ha gridato: “State attenti…”. Sarà per questo che poi si è lasciato andare a un piccolo “sfogo” su Instagram?

Le ultimissime dai social di Alberto Matano

Alberto Matano ha postato su Instagram una foto accompagnata da un commento decisamente eloquente: “Fuori dallo studio c’è il sole!”, e a seguire gli immancabili hashtag #ready #quietedopolatempesta #diretta @vitaindiretta…

Di sicuro l’iniziativa maldestra dell’inviato de La vita in diretta ha fatto preoccupare moltissimo Alberto Matano. Luca Forlani a bordo del suo monopattino elettrico ha seriamente rischiato di mettere sotto un passante a cui voleva fare delle domande, e che era a sua volta a bordo del mezzo ecologico. E dire che il servizio era dedicato proprio all’eventuale pericolosità di tale mezzi di trasporto…

