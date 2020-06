In una recente intervista, Al Bano ha parlato della voce secondo cui la figlia Ylenia si troverebbe a Santo Domingo ed ha apertamente criticato la stampa.

Il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia non abbandonerà mai né Romina Power né Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco qualche anno fa ha cercato di voltare pagina presentando richiesta di morte presunta al tribunale di Brindisi.

Una decisione che ha lasciato molto amareggiata la madre, la quale ancora oggi spera che un giorno Ylenia possa tornare ad abbracciarla. La richiesta è stata definitivamente accolta dal Tribunale pugliese nel 2014.

Nonostante siano passati sei anni da quella pronuncia, le indiscrezioni e le voci su dove si trovi e quale possa essere stato il destino della figlia di Al Bano e Romina non sono mai cessate. In molti casi le realtà ripescano vecchie informazioni, in altre presunte testimonianze di persone che sostengono di averla riconosciuta. In ogni caso, però, non c’è nulla di concreto, nulla che possa portare alla risoluzione di un mistero che ormai è senza risposta da 26 anni.

Al Bano: “Notizie su Ylenia? Sono degli sciacalli”

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di Ylenia. Secondo alcune voci la ragazza vivrebbe a Santo Domingo. Sulle nuove indiscrezioni, ‘Il Fatto Quotidiano” ha chiesto un parere direttamente ad Al Bano. Il cantante, da sempre allergico ad un certo tipo di giornalismo, risponde seccamente: “Sono sciacalli, va avanti così da sempre”. Successivamente racconta un retroscena che aveva preferito tenere per sé in tutti questi anni e che spiega bene il perché di quel giudizio così duro: “Poco dopo la sua scomparsa l’inviato di un Tg prestigioso sosteneva che io tenessi Ylenia sequestrata in casa per farmi pubblicità. Pretendeva pure di intervistarmi”.