Voli low cost: le offerte di EasyJet per viaggiare in Europa. Le info utili.

Il 15 giugno la compagnia aerea low cost EasyJet è tornata a volare in Italia, con il primo volo partito da Milano Malpensa e diretto a Lamezia Terme, seguito da altri diretti sempre verso altre mete nazionali. Proprio nello stesso giorno è stato riaperto il Terminal 1 di Malpensa, chiuso durante il lockdown. Nei mesi scorsi, invece, è stato utilizzato il Terminal 2 per i voli cargo e per quei pochi voli passeggeri che hanno continuato ad operare.

Oltre a EasyJet, tra i primi decolli dal Terminal 1 è partito anche un aereo di Alitalia per Roma Fiumicino. Sempre il 15 giugno sono partiti anche i voli EasyJet diretti a Napoli, Catania, Olbia, Palermo e Bari. Il 16 giugno, invece, sono ripartiti i collegamenti da Milano per Cagliari e da Brindisi a Ginevra, il primo volo internazionale della compagnia in partenza dall’Italia. Queste sono le prime rotte riattivate da EasyJet in Italia dopo i lunghi mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria. Poi, dal mese di luglio ripartiranno i voli internazionali di EasyJet da Malpensa, diretti soprattutto verso mete di vacanza: Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca. Rotte per le quali la compagnia aerea ha lanciato delle promozioni.

A partire dal 15 giugno EasyJet ha iniziato a riattivare gradualmente i propri voli in Europa, tra i Paesi in cui la compagnia è tornata ad essere operativa ci sono: Italia, Francia, Regno Unito, Portogallo e Svizzera. Qui di seguito, invece, vi segnaliamo le ultime offerte della compagnia per viaggiare dall’Italia verso l’Europa nei prossimi mesi.

Voli low cost: le offerte di EasyJet per l’Europa

Conclusa la quarantena per il Covid-19 e riaperte le frontiere, riprendono i collegamenti aerei in Italia e con il resto d’Europa e si ricomincia a progettare le vacanze. Per promuovere i propri voli, EasyJet ha lanciato nuove promozioni per questa estate e per i mesi successivi. Chi non è potuto andare in vacanza nei mesi scorsi e non potrà partire subito potrà approfittare dei prossimi mesi, di fine estate e autunno, per organizzare un bel viaggio. Di seguito vi segnaliamo le destinazioni di EasyJet in offerta per viaggiare in l’Italia e l’Europa, i voli scontati per la vacanza di una settimana.

Le tariffe indicate sono a persona e si riferiscono a voli andata e ritorno per un viaggio di una settimana nei prossimi mesi, stagione 2020/2021.

Partenze da Milano Malpensa:

Palma di Maiorca , da 29,98 euro, da domenica 11 a domenica 18 ottobre

, da 29,98 euro, da domenica 11 a domenica 18 ottobre Malaga , da 31,98 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre Granada , da 31,98 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre

, da 31,98 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre Ibiza , da 31,98 euro, da martedì 13 a martedì 20 ottobre

, da 31,98 euro, da martedì 13 a martedì 20 ottobre Lussemburgo , da 31,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Minorca , da 31,98 euro, da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre

, da 31,98 euro, da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre Spalato , da 33,35 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 33,35 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Zara , da 33,35 euro, da giovedì 13 a giovedì 20 agosto

, da 33,35 euro, da giovedì 13 a giovedì 20 agosto Alghero , da 33,98 euro, da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre

, da 33,98 euro, da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre Brindisi , da 33,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 33,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Cagliari , da 33,98 euro, da martedì 29 settembre a martedì 6 ottobre

, da 33,98 euro, da martedì 29 settembre a martedì 6 ottobre Catania , da 33,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 33,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Palermo , da 33,98 euro, da sabato 12 a sabato 19 settembre

, da 33,98 euro, da sabato 12 a sabato 19 settembre Barcellona , da 34,48 euro, da lunedì 31 agosto a lunedì 7 settembre

, da 34,48 euro, da lunedì 31 agosto a lunedì 7 settembre Bilbao , da 34,48 euro, da lunedì 7 a lunedì 14 settembre

, da 34,48 euro, da lunedì 7 a lunedì 14 settembre Stoccolma Arlanda , da 35,88 euro, da giovedì 10 a giovedì 17 settembre

, da 35,88 euro, da giovedì 10 a giovedì 17 settembre Copenaghen , da 36,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 36,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Madrid , da 36,48 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 36,48 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Napoli , da 36,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 36,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Lamezia Terme , da 36,48 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 36,48 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Olbia , da 36,48 euro, da sabato 19 a sabato 26 settembre

, da 36,48 euro, da sabato 19 a sabato 26 settembre Praga , da 36,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 36,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Mykonos , da 36,98 euro, da mercoledì 7 a mercoledì 14 ottobre

, da 36,98 euro, da mercoledì 7 a mercoledì 14 ottobre Santorini , da 36,98 euro, da giovedì 15 a giovedì 22 ottobre

, da 36,98 euro, da giovedì 15 a giovedì 22 ottobre Nantes , da 38,79 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 38,79 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Cracovia , da 38,98 euro, da martedì 8 a martedì’ 15 dicembre

, da 38,98 euro, da martedì 8 a martedì’ 15 dicembre Faro , da 38,98 euro, da venerdì 12 a venerdì 19 marzo 2021

, da 38,98 euro, da venerdì 12 a venerdì 19 marzo 2021 Lanzarote , da 38,98 euro, da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre

, da 38,98 euro, da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre Lisbona , da 38,98 euro, da martedì 20 a martedì 27 ottobre

, da 38,98 euro, da martedì 20 a martedì 27 ottobre Bordeaux , da 39,19 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 39,19 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Tolosa , da 39,99 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 39,99 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Amsterdam , da 41,48, euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 41,48, euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Manchester , da 41,95 euro, da martedì 9 a martedì 16 marzo 2021

, da 41,95 euro, da martedì 9 a martedì 16 marzo 2021 Corfù , da 41,98 euro, da sabato 1° a sabato 8 maggio 2021

, da 41,98 euro, da sabato 1° a sabato 8 maggio 2021 Stoccarda , da 43,01 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 43,01 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Tirana , da 43,48 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre

, da 43,48 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre Marrakech , da 43,66 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre

, da 43,66 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre Bristol , da 44,45 euro, da lunedì 14 a lunedì 21 settembre

, da 44,45 euro, da lunedì 14 a lunedì 21 settembre Londra Luton , da 44,45 euro, da domenica 23 a domenica 30 agosto

, da 44,45 euro, da domenica 23 a domenica 30 agosto Aqaba , da 44,48 euro, da mercoledì 18 a mercoledì 25 novembre

, da 44,48 euro, da mercoledì 18 a mercoledì 25 novembre Berlino Schoenefeld , da 45,01 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 45,01 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Cipro Larnaca , da 45,98 euro, da mercoledì 18 a mercoledì 25 novembre

, da 45,98 euro, da mercoledì 18 a mercoledì 25 novembre Parigi Charles de Gaulle , da 46,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 46,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Edimburgo , da 46,45 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 46,45 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Berlino Brandeburg , da 47,51 euro, da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre

, da 47,51 euro, da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre Londra Gatwick , da 48,95 euro, da venerdì 25 settembre a venerdì 2 ottobre

, da 48,95 euro, da venerdì 25 settembre a venerdì 2 ottobre Tel Aviv , a 50,48 euro, da mercoledì 4 a mercoledì 11 novembre

, a 50,48 euro, da mercoledì 4 a mercoledì 11 novembre Berlino Tegel , da 52,01 euro, da mercoledì 23 a mercoledì 30 settembre

, da 52,01 euro, da mercoledì 23 a mercoledì 30 settembre Atene , da 52,98 euro, da giovedì 4 a giovedì 11 marzo 2021

, da 52,98 euro, da giovedì 4 a giovedì 11 marzo 2021 Rodi , da 56,48 euro, da giovedì 9 a giovedì 16 luglio

, da 56,48 euro, da giovedì 9 a giovedì 16 luglio Monaco di Baviera , da 56,51 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 56,51 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Tenerife Sud , da 58,48, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre

, da 58,48, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre Hurghada , da 59,58, da venerdì 29 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021

, da 59,58, da venerdì 29 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021 Creta Candia, da 59,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

Partenze da Milano Linate:

Amsterdam , da 48,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 48,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Parogi Orly , da 53,39 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 53,39 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Parigi Charles de Gaulle , da 53,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 53,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Londra Gatwick, da 55,95 euro, da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre

Partenze da Roma Fiumicino: