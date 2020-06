Vincenzo De Lucia, chi è l’imitatore: carriera e curiosità

Chi è l’imitatore e attore napoletano Vincenzo De Lucia, carriera e curiosità: cosa sapere sui suoi spettacoli e i personaggi femminili imitati.

Attore e imitatore classe 1987, napoletano doc, Vincenzo De Lucia è noto per aver vinto il “Premio Alighiero Noschese”, nel 2009, come migliore imitatore e trasformista campano. Le sue performance e le sue imitazioni sono davvero molto apprezzate e gli hanno dato popolarità.

Leggi anche –> Made in Sud, Stefano De Martino sotto attacco: “Il matrimonio con Belen…”

Tra le sue imitazioni più riuscite ci sono quelle delle “signore della tv” da Mara Venier a Maria De Filippi, passando per Barbara D’Urso. La ‘zia Mara’ in particolare sembra aver molto apprezzato la sua imitazione.

Leggi anche –> Lutto a ‘Made in Sud’, l’annuncio del programma: “Ciao Mauro”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vincenzo De Lucia ha esordito in televisione nel 2010 all’interno di “Palcoscenico”, sulla Rai, mettendo in scena l’opera musicale “Marialuna…una vita tutta in salita”, diretta dal maestro Pino de Maio. Dal 2013 è nel cast di “Komikamente” il laboratorio di Cabaret del teatro Diana di Napoli diretto da Michele Caputo, un comico di Zelig. Un altro comico di Zelig, Paolo Migone, lo ha voluto nel cast di “Come sopravvivere ai lavori in casa”.

Tanto teatro dunque per il noto imitatore napoletano, che ha fatto parte dello spettacolo “La festa di Montevergine” di Raffaele Viviani, e “Annella di Portacapuana”, al fianco di Leopoldo Mastelloni. Il suo personale show, dal titolo ‘Io e le mie donne’, è particolarmente apprezzato e ha girato mezza Italia.