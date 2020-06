Fedez e Chiara Ferragni in vacanza in Liguria: dove hanno alloggiato?

Si sa, i personaggi famosi da sempre sono al centro dell’attenzione del pubblico a casa. C’è chi li segue e vuole comprare i loro vestiti, i loro occhiali da sole, ma anche chi vuole andare in vacanza dove sono andati loro. Ed è un po’ quello che è successo con Fedez e Chiara Ferragni che, nelle ultime storie di Instagram, si sono immortalati in una location pazzesca alla Cinque Terre. Manarola. I due del resto ormai sono degli influencer e come tali, basta capirlo dal nome, influenzano milioni di persone che seguono il loro profilo. Ecco allora che gli indecisi sul dove andare in vacanza per l’estate 2020 hanno trovato la loro meta perfetta.

Dove hanno alloggiato Fedez e Chiara Ferragni

I Ferragnez hanno scelto come meta per un weekend fuori porta la Liguria. Precisamente lo straordinario scenario delle Cinque Terre. Da sempre questa è stata una meta ambita da molti viaggiatori. Dagli amanti della natura passando per quelli che amano il lusso. Ora che il lockdown è finito la voglia è quella di tornare alla normalità e di scoprire anche le bellezze italiane. Si stima infatti che questa estate 2020 sarà all’insegna del turismo made in Italy e Chiara Ferragni e Fedez ne hanno dato un primo assaggio.

Grazie alle loro foto e storie postate su Instagram i due hanno alloggiato al The First – Il Sogno di Manarola. Si tratta di un struttura di lusso italiana con servizi a cinque stelle. Come riporta il Secolo XIX è di proprietà di Francesco Migliore, ex giocatore dello Spezia e da quando i Ferragnez sono approdati nella loro struttura, l’hotel ha avuto un boom di prenotazioni. Il rapper e la fashion blogger del resto ne hanno fatto una pubblicità ottima con continue foto e storie su Instagram: colazioni vista mare, gite in barca, cene al ristorante… insomma le Cinque Terre hanno avuto una pubblicità pazzesca e le prenotazioni nell’hotel hanno spiccato il volo.

La speranza è che questa pubblicità per le Cinque Terre vada a rafforzare anche le prenotazioni nelle altre strutture con un notevole ed importante ritorno di immagine.