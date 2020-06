Uomini e Donne, anticipazioni: il trono classico non ci sarà

Secondo alcune indiscrezioni su Uomini e Donne il trono classico non ci sarà più: ecco cosa succederà nel programma di Maria De Filippi

Cambia lo scenario della stagione di Uomini e Donne con troni uniti e con più spazio alle vicende dei protagonisti del Trono Over. La differenza tra quello classico e over è destinata a scomparire secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne.

Nel corso delle stagioni il trono classico è stato affiancato quello over con la divisione degli show, soltanto come punto in comune opinionisti e presentatrice. Invece, in futuro ci sarà un unico show con tutti i protagonisti assieme.

Uomini e Donne, troni uniti in futuro

Così il modello da seguire avremo tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi insieme in studio. Inoltre, sarà dato più spazio al trono over, che ha registrato i migliori ascolti. E così della nuova dinamica ne beneficeranno tutti. La notizia non è ancora ufficiale, ma già prima dell’emergenza Coronavirus Mediaset aveva chiesto a Maria di tagliare il trono classico, che non riscuoteva grosso successo.