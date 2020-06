Dove andare per l’estate 2020: le regole per entrare in Turchia

Frontiere aperte in Turchia. Se state pensando a dove andare in vacanza nell’estate 2020 potete inserire la Turchia fra le mete papabili. Il governo di Instabul ha infatti deciso di abrogare le limitazioni all’ingresso consentendo così il libero ingresso dei cittadini stranieri e di fatto consentendo la ripartenza del turismo. Con la Turchia che riapre le frontiere si fa sempre più ampio il numero di Paesi dove si può andare in viaggio, ma attenzione fuori dall’Unione Europea possiamo andarci solo dal 1 luglio. Intanto all’interno dell’Unione Europea sono ormai parecchi i Paesi che hanno tolto ogni limitazione all’ingresso, ma molti ancora invece mantengono le frontiere chiuse.

Turchia frontiere aperte: da quando si può andare

Il Ministero degli Affari Esteri turco ha informato che tutte le limitazioni alle frontiere dovute al coronavirus sono state abrogate. Dunque l’attraversamento delle frontiere per via aerea, marittima e terrestre (ad esclusione del confine con l’Iran) è adesso consentito. I cittadini stranieri che entrano in Turchia dovranno sottoporsi ad uno screening sanitario e in caso si ravvisino sintomi riconducibili al Covid-19 saranno sottoposti al test PCR gratuito.

Il controllo sanitario si basa principalmente nella misurazione della temperatura e nell’esame clinico dei sintomi. In caso di febbre uguale o superiore a 37.5 la visita medica sarà approfondita e il passeggero sottoposto a PCR. In seguito al risultato del test le autorità potrebbero disporre il ricovero in ospedale.

I cittadini italiani prima del 30 giugno non possono però viaggiare al di fuori dell’Europa, se non per comprovati motivi di lavoro o familiari. Infatti nel DPCM dell’11 giugno è ribadito che i viaggiatori italiani possono muoversi liberamente da e per i seguenti Stati:

Stati membri dell’Unione Europea

Stati parte dell’accordo di Schengen

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

Andorra, Principato di Monaco

Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano

Dal 1 luglio dovrebbe quindi essere possibile tornare a viaggiare anche per altri Stati, tra cui dovrebbe esserci la Turchia. Nel frattempo le compagnie aeree stanno ripristinando tutti i voli. Al momento sono operativi fra l’Italia e la Turchia i voli con la Pegasus Airlines e con Alitalia.

Se avete intenzione di passare le vostre vacanze in Turchia visitando Istanbul, oppure la Cappadocia con Goreme, i camini delle Fate oppure volete andare al mare ad Antalya è consigliabile che consideriate di andarci da metà luglio in poi onde evitare ogni tipo di problema. Prima di acquistare i biglietti aerei informatevi con la compagnia sull’operatività del volo e sulle condizioni di cancellazione. Fate lo stesso anche con la prenotazione alberghiera sia se prenotate tramite un portale, sia se direttamente all’hotel.