Tiberio Timperi, contro la Venier volano insulti: permalosa, si ritiene intoccabile

Tiberio Timperi ringrazia una fan per le belle parole di supporto sulla polemica con Mara Venier, ma chiude la polemica.

Nei giorni scorsi c’è stata una diatriba social tra Mara Venier e Tiberio Timperi. A fare arrabbiare Zia Mara è stata l’ironia che il conduttore di ‘Uno Mattina’ ha utilizzato per commentare con Gianni Ippoliti l’incidente occorso alla collega di ‘Domenica In’. Si trattava di un modo per sdrammatizzare l’accaduto, visto che la collega non ha nulla di grave e nonostante il gesso può continuare a lavorare.

Lo scherzo non è piaciuto alla Venier che ha risposto in maniera aspra su Instagram: “Grazie a Monica Setta… due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo… Gianni Ippoliti & Tiberio Timperi!!!!”. Il conduttore romano non ha apprezzato che si sia passati addirittura agli insulti ed ha risposto senza calcare la mano: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione”.

Tiberio Timperi ringrazia i fan per il supporto

Visualizza questo post su Instagram Torniamo alle vecchie, sane abitudini… #sunset #sunsetphotography #sunsetlovers Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi) in data: 15 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Ieri sera Tiberio Timperi è tornato ai classici post, segnale che indica la sua volontà di archiviare le polemiche. Ha infatti pubblicato una splendida immagine di un tramonto che si stagliava sulla Capitale, per il quale ha ricevuto molteplici complimenti. Tuttavia alcuni suoi fan hanno voluto continuare la polemica contro Mara Venier, mettendo di mezzo anche la Rai.

Particolarmente apprezzato dalla community è stato il commento di una fan, tale Filomena, che ha scritto: “Caro Tiberio sono veramente irritata. È ora che i dirigenti Rai aprano gli occhi valorizzino le persone che meritano e mettano da parte certe persone che si ritengono intoccabili padrone della Rai ed ospitano nelle loro trasmissioni amici e compari elogiandosi a vicenda. Certe smancerie possono benissimo farsele in privato, al pubblico non interessano i loro inciuci e per giunta questi personaggi sono permalosi e si permettono di offendere chi fa bene il proprio lavoro. I “poveracci” sono persone di alto livello, preparati, educati e garbati che nelle loro rubriche usano una sana e buona ironia che piace tanto al pubblico senza offendere alcuno. Per giunta occupano una posizione guadagnata con sudore e sacrificio senza SANTI PROTETTORI e questo gli spettatori lo sanno. Avanti Tiberio siamo tutti con te!”.

Il messaggio in questione è anche l’unico al quale Tiberio ha deciso di rispondere, sebbene abbia confermato l’intenzione di non andare avanti con la polemica. In questo infatti si legge: “Grazie anche se, sai come si dice a Roma? Seee lallero”.