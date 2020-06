Stefano De Martino lontano da Belen, la carriera decolla

Stefano De Martino si prepara a passare l’estate lontano da Belen Rodriguez, senza di lei la sua carriera è pronta a decollare.

Sarà un’estate diversa da tutte le altre anche quella di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici ha rincominciato a lavorare: da oggi, martedì 16 giugno, lo rivedremo su Rai 2 con il programma “Made in Sud”, cui partenza era inizialmente programmata per marzo 2020, ma è poi stata rimandata a causa della pandemia. Lo show andrà in onda fino a fine luglio, per cui Stefano trascorrerà tutta la stagione estiva negli studi televisivi napoletani, lontano dalla moglie Belen e dal figlio della coppia, Santiago, che sembrano intenzionati a restare a Milano insieme alla famiglia Rodriguez. A causa del coronavirus sono state sospese le registrazioni di “Colorado”, e per il momento non si hanno notizie sul futuro di “Tu Sì Que Vales”, per cui la modella argentina è temporaneamente senza lavoro.

Stefano De Martino, la vita senza Belen

E’ un periodo di lontananza non solo fisica, ma anche emotiva, per la coppia. Poco dopo la fine della quarantena la coppia ha fatto intendere di essere di nuovo in crisi, e si sono presi “tempo” per riflettere sul loro matrimonio. De Martino si è subito buttato a capofitto sul lavoro, mentre Belen ha trovato consolazione nella sua affettuosa famiglia. Come sempre la famiglia argentina, composta dai genitori Gustavo e Veroniaca e dai fratelli Jeremias e Cecilia, non l’ha lasciata sola: secondo alcuni gossip sarebbe stata proprio la presenza dei familiari argentini nella coppia Rodriguez-De Martino ad essere “troppo ingombrante”, e ad aver favorito l’allontanamento dei due. Mentre la 35enne ha dichiarato apertamente ai suoi fans di star passando un periodo molto difficile, De Martino continua ad evitare tutte le domande che riguardano la sua vita con Belen.

Stefano De Martino dichiara di essere molto concentrato sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo “Made in Sud” il presentatore resterà in Rai: è confermata una nuova edizione di “Stasera Tutto è Possibile”, un format inizialmente condotto da Amadeus, che potrebbe passare nelle mani di Stefano. Lui ha spiegato: “C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio: tutto dipende dall’andamento dei contagi e della pandemia, e di conseguenza dai protocolli di sicurezza. In quel programma il contatto fisico è fondamentale, è davvero complicato pensare di farlo a distanza. Per cui vedremo”.