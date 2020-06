Stefano De Martino, like “tattici” a Belen: sta tornando il sereno?

Stefano De Martino è tornato a seguire Belen sui social. I due like sulle sue foto hanno già scaldato il cuore dei fan che sognano una riappacificazione.

Per tutti coloro i quali attendevano con ansia l’intervista di Stefano De Martino a ‘Domenica In‘ c’è stata una doccia fredda. Il conduttore Rai, infatti, ha eluso qualsiasi possibile domanda sulla sua relazione con Belen, preferendo concentrarsi sulla presentazione del suo prossimo programma. Il napoletano, infatti, si appresta questa sera al debutto stagionale a ‘Made in sud‘. L’esperienza dello scorso anno è stata positiva sia per il presentatore che per i produttori del programma, che hanno deciso di confermarlo al fianco di Fatima Trotta.

Leggi anche ->Stefano De Martino, messaggi “subliminali” a Belen: ecco cosa c’è dietro

L’ex ballerino di ‘Amici’ sperava inoltre di aver posto la parola fine alle indiscrezioni e alle voci di corridoio con l’ultima intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘. In quell’occasione, infatti, ha detto chiaramente di non voler più parlare pubblicamente della sua vita privata ed ha chiesto apertamente che questa decisione venga rispettata.

Leggi anche ->Stefano De Martino rompe il silenzio: Adesso basta con la storia di Belen

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stefano De Martino, i like a Belen fanno sognare i fan

In effetti dopo le sue esternazioni ufficiali, sono cessati i rumor riguardanti presunte relazioni o tradimenti. Tuttavia a breve distanza di tempo, ‘Libero‘ ha fatto notare come Stefano sia tornato a seguire la moglie sui social. I due avevano smesso di seguirsi da un po’ di tempo a questa parte, dunque i “Mi piace” alla foto della moglie hanno fatto decisamente rumore, sia sui media che sui social. D’altronde è impossibile far cessare l’interesse su una coppia tra le più amate d’Italia da un giorno a l’altro. In questo caso inoltre si tratta di un dettaglio innocente e di un’indiscrezione che non lede nessuno.

L’apprezzamento di Stefano arriva sulle foto in cui Belen si trova insieme al loro Santiago. Dunque probabilmente si tratta di un interessamento da padre, piuttosto che da innamorato. Tuttavia i fan ricordano che un paio d’anni fa il riavvicinamento tra i due era stato segnalato proprio dai like “tattici” dell’ex ballerino sulla pagina social della modella argentina. Insomma si tratta di un presunto indizio, tuttavia i fan della coppia hanno ricominciato a sperare.