Stasera in tv – Made in Sud 2020: comici e anticipazioni sulla puntata

Stasera in tv – Made in Sud 2020: comici e anticipazioni sulla...

Made in Sud ritorna con una nuova edizione, fra novità e limitazioni dovute alle norme d’emergenza emanate per fermare l’epidemia di Covid – 19: news e anticipazioni, oggi 16 giugno

Made in Sud, di nuovo in onda su Rai 2 alle ore 21.20, torna con l’edizione 2020 che si preannuncia come sempre spumeggiante, ma senza potersi esimere dal rispettare i limiti imposti dalla fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus. Mancherà, infatti, il calore del pubblico in studio e assisteremo anche ad altri cambiamenti. Scopriamo insieme cosa accadrà stasera in televisione a Made in Sud.

Made in Sud, fra novità e limitazioni

“Quello che stiamo vivendo potremmo chiamarlo l’anno zero dello spettacolo, dobbiamo essenzialmente capire che andando in scena senza pubblico andiamo a dare agli spettatori un qualcosa di nuovo, un programma che non si può paragonare al passato” , ha dichiarato il produttore di Made in Sud Nando Mormone. La decima edizione dello show comico di Rai2 parte quindi all’attacco facendo sua questa doverosa premessa.

“Sono pronta ad affrontare la difficile sfida di andare in onda senza pubblico”, ha infatti dichiarato Fatima Trotta, da sempre volto del programma. Anche Stefano De Martino si conferma alla conduzione: “Dobbiamo solo fare bene il nostro lavoro, pur non dimenticando ciò che accade fuori, abbiamo una responsabilità nei confronti del pubblico”, ha riferito il ballerino.

Il corpo di ballo, per ovvi motivi, sarà un altro grande assente a Made in Sud, tuttavia la trasmissione accoglierà nuovi fiori al suo occhiello.

Made in Sud, cast e new entry

Entrano a gamba tesa nel cast Sal Da Vinci e Lello Arena, nel ruolo di ospiti fissi, ed Enzo Avitabile farà capolino in alcune delle 6 puntate in programma.

“Abbiamo preso la situazione [attuale del Paese] come stimolo creativo. Prenderemo di mira i nuovi piccoli gesti quotidiani, la logistica, le nuove ossessioni. Ovviamente nel rispetto della drammaticità di ciò che sta accadendo“, ha rivelato Stefano De Martino.

Dopotutto, come dichiarato dal conduttore di Made in Sud:

“Non si può ridere di tutto, ma ci si può provare“.

Made in Sud 2020, comici:

Mino Abbacuccio

Francesco Albanese

Gli Arteteca

Maria Bolignano

Mariano Bruno

Paolo Caiazzo

Marco Capretti

Max Cavallari

Antonio D’Ausilio

I Ditelo voi

I Due x Duo

Gino Fastidio

Antonio Giuliani

Ciro Giustiniani

Peppe Iodice

Nello Iorio

Manu e Luca

Ettore Massa

Matranga e Minafò

Rosaria Miele

Radio Rocket

Simone Schettino

Sex and the Sud

Biagio Izzo

Lello Arena

Sal da Vinci

Enzo Avitabile

