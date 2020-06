Stasera in tv – Le Iene Show, le anticipazioni del 16 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, con una nuova puntata di Le Iene Show: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, con una nuova puntata de “Le Iene Show” in onda su ItaliaUno. Come conduttori ci saranno Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, mentre gli inviati lanceranno i loro servizi direttamente dalle loro case. Andrà in onda il servizio di Luigi Pelazza, che racconta la storia di un giovane napoletano, Domenico, che è stato assunto per lavorare come guardiano in un deposito di metalli ma ha svelato: “Poi mi propongono un altro lavoro e mi dicono ‘devi aprire una PostePay“. Spaventato ha raccontato: “Il giorno dopo mi versano 11mila euro sulla carta. Mi dicono ‘tu entri in posta e richiedi il massimo possibile di soldi da prelevare’”. Ed ora deve fuggire perché ha paura di essere ammazzato.

Stasera in tv – Le Iene Show, le curiosità

Successivamente ci sarà il servizio di Antonino Montelone e Marco Occhipinti, che raccontano l’errore giudiziario, ossia di un imprenditore scambiato per prestanome del clan mafioso degli Spada. l venditore di auto Pierfrancesco Capra è davvero un prestanome degli Spada, il clan mafioso che per anni ha controllato gli affari illegali e parte del territorio di Ostia? Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 16 giugno 2020, in onda su Italia1 con una nuova puntata de “Le Iene Show”.