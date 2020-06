Stasera in tv film – Cado dalle nubi di Checco Zalone su Canale 5

Oggi, 16 giugno, l’attore Checco Zalone con Cado dalle nubi sarà su Canale 5: cast, trama, trailer del film e qualche curiosità sull’attore comico

Film del 2009, diretto da Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi è il primo film in cui Checco Zalone recita come attore protagonista. Campione d’incassi anche con il suo ultimo film al cinema, Tolo tolo, e vincitore del premio Globo d’oro nella categoria Miglior attore rivelazione nel 2010 proprio per il film Cado dalle nubi, il comico di origini pugliesi continua a portare spettatori in massa al cinema.

La pellicola inizierà a partire dalle ore 21.21 su Canale 5.

Cado dalle nubi, trama film

Il pugliese Doc Checco lavora in una gelateria di Polignano a Mare e sogna di diventare un grande cantante. Il suo desiderio non viene però compreso da Angela, sua fidanzata, che non considerandolo né un cantante talentoso né un uomo concreto, decide di lasciarlo. Affranto, Checco segue il consiglio dello zio e si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Ospitato dal cugino omosessuale Alfredo, in un negozio di strumenti incontra Marika e se ne innamora a prima vista. La ragazza è però invaghita del suo professore che, accortosi dei suoi sentimenti, li sfrutta per farla lavorare al posto suo a delle ricerche. Quando si rende conto dell’inganno, Marika dà un bacio a Checco per rabbia. L’aspirante artista crede quindi di aver conquistato la ragazza e si presenta a casa dei suoi genitori, membri del Partito del Nord, fazione politica che disprezza i meridionali.

Cado dalle nubi, cast:

Checco Zalone (Checco Zalone)

Giulia Michelini (Marika Mantegazza)

Dino Abbrescia (Alfredo)

Fabio Troiano (Manolo)

Ivano Marescotti (Mauro Mantegazza)

Raul Cremona (Roberto)

Gigi Angelillo (zio di Checco)

Anna Ferruzzo (Anna Albanese, madre di Checco)

Ludovica Modugno (zia di Checco)

Ivana Lotito (Angela)

Claudia Penoni (Raffaella Mantegazza)

Francesca Chillemi (Luisa)

Stefano Chiodaroli (Giulio)

Peppino Mazzotta (don Livio)

Sereno Bukasa (Nicholas)

Mariangela Eboli (Brigida, amica di Angela)

Gioia Libardoni (segretaria)

Daniela Piperno (produttrice concorso musicale)

Andrea Midena (presentatore per il PdN)

Paola Michelini (coordinatrice per i ragazzi del concorso)

Cado dalle nubi, trailer del film

