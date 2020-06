Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni di oggi

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus, soprattutto riguardo la crisi economica che dall’emergenza sanitaria è seguita

Oggi, 16 giugno, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Leggi anche –> Stasera in tv – Nero a metà: anticipazioni sulla serie tv, episodi 9 e 10

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Attualità, cronaca, approfondimenti e dibattito relativi alla crisi economico – sanitaria che ha colpito il nostro Paese saranno al centro della puntata di Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Le misure di contenimento stanno pian piano divenendo meno restrittive per cercare di portare il nostro Paese a una ripresa economica che non può essere rimandata ulteriormente. La Fase 2 ha rappresentato l’inizio della “convivenza con virus”, tuttavia non tutto sembra essere andato come previsto.

Il numero dei contagi continua scendere, tuttavia la situazione economica del nostro Paese non sembra dare segni di ripresa. Le iniziative del Governo basteranno a ridare slancio all’economia e al mondo del lavoro?

Le aziende e i liberi professionisti hanno ripreso la propria attività, ma la produttività è stata segnata da una ripartenza lenta e preoccupata. A Bergamo nasce il comitato Noi denunceremo – Verità e giustizia per le vittime di Covid-19, simbolo di un acceso malcontento nei confronti delle istituzioni, accusate di non aver fatto abbastanza.

La scorsa puntata di Cartabianca

Durante la scorsa puntata Padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi ha raccontato: “Ci arrivano migliaia di lettere di aiuto. Lavoratori stagionali, giovani, persone che non riescono a mettere un piatto a tavola la sera per la loro famiglia. E di situazioni come queste ce ne sono tante. La carne del Paese grida!”.

Ha caratterizzato l’ultimo appuntamento con Cartabianca anche l’intervento del giornalista Andrea Scanzi: “A me non sembra normale che anche in questi giorni il massimo leader dell’opposizione, Salvini, abbia fatto un tour elettorale in varie regioni, con assembramenti e selfie, poi pubblicati sui social. Non poteva aspettare altri tre o quattro mesi prima di tornare sui territori? Se lo facesse un ristoratore verrebbe multato.“, ha dichiarato il giornalista.

Sicuramente non sono passate inosservate neanche le battute di Maurizio Corona alla conduttrice: “Le regalo delle goccine per respirare meglio che sono anche un po’ afrodisiache… Tu non ce l’hai la cellulite? Finché non vedo non credo. Tiri su le gonne, vediamo… le piacerebbe vedere il… guardi che mi tiro giù i pantaloni”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI