Arriva Re-Open Eu, la piattaforma per organizzare una vacanza in sicurezza

Si chiama Re-Open Eu ed è una piattaforma realizzata dalla Commissione Europea che mira a chiarire ogni dubbio o perplessità in merito alle località scelte come vacanze.

Per organizzare una vacanza in sicurezza la Commissione Europea ha deciso di lanciare una piattaforma, chiamata Re-Open Eu che aiuterà i turisti a capire quali sono le regole post Coronavirus in viaggio. Quali sono le regole al mare? Quali regole dovremo rispettare in vacanza in Italia o all’estero? Si possono usare i mezzi pubblici? Quali musei si possono visitare e secondo quali regole? A breve questa piattaforma, diventerà un’app e pare che ci sarà di grande aiuto proprio per rispondere a tutti i dubbi e a tutte le perplessità inerenti i viaggi.

Come funziona Re-Open Eu

Re-Open Eu è una piattaforma simile ad una grande mappa che riunisce le linee guida della Commissione Europea e tutte le indicazioni di comportamento da parte dei vari Paesi dell’Unione Europea.

Tramite la mappa, come riporta il Corriere, si potrà infatti monitorare tutte le linee indicazioni e i servizi turistici offerti dal Paese in cui si vuole trascorrere la vacanza. L’apertura delle spiagge, i bar, i ristoranti i musei… ogni informazione insomma che può risultare utile per trascorrere una vacanza meravigliosa e senza incorrere in brutte sorprese. Si può infatti sapere quali sono i paesi con le frontiere ancora chiuse perché sono colorati di rosso, in verde invece le zone dove si può viaggiare liberamente.

Troverete poi anche le informazioni sul sistema dei buoni sostegno che permettono ai viaggiatori di acquistare dei buoni per pasti o soggiorni dopo la riapertura. Si tratta di un’idea dell’Unione Europea che mira ad aiutare il settore a eliminare i problemi di liquidità.

Le informazioni sul contagio e i protocolli sanitari

A questi servizi si aggiunge il fatto che Re-Open Eu permette anche di sapere in tempo reale l’aggiornamento dei contagio nei vari Stati membri. Così facendo i futuri viaggiatori possono anche scegliere la destinazione in base all’indice di contagio ed escludere quei paesi o località che considerano troppo rischiose per i loro standard.

Sempre in termini di salute, l’app Re-Open Eu permette di sapere se nel luogo prescelto per la vacanza c’è l’obbligo di quarantena quando si arriva e quali sono le principali indicazioni inerenti le misure sanitarie da rispettare. Troverete tutte le informazioni dettagliate dei protocolli sanitari adottati