Nicole Rebuffo, chi era la studentessa morta di tumore a 18 anni

Nicole Rebuffo non ce l’ha fatta: la studentessa cuneese è morta a 18 anni dopo 4 anni di lotta contro il tumore al cervello.

In queste ore tutta la comunità di Ronchi, frazione di Cuneo, è in lutto per la prematura scomparsa di Nicole Rebuffo. La studentessa aveva da poco compiuto 18 anni, ma già da tempo lottava contro un tumore al cervello contro il quale non ha avuto successo nessuna cura. Nata a Ronchi nel 2002, Nicole aveva scoperto la terrificante malattia quando era poco più che una bambina, a 14 anni.

Si può solo immaginare il dolore e la paura che la ragazza ha provato il giorno in cui le è stata comunicata la diagnosi. Una notizia che avrebbe piegato chiunque e che invece lei ha affrontato con coraggio e determinazione. Chi la conosce, infatti, racconta di come Nicole fosse sempre sorridente e cercasse di guardare il lato positivo della vita. Un atteggiamento encomiabile, segno di una persona che desidera ardentemente continuare a vivere e non vuole abbandonare la speranza.

Chi era Nicole Rebuffo

Ragazza innamorata della pallavolo, Nicole ha giocato con il ruolo di schiacciatrice nella squadra giovanile del Ronchi. Nel corso degli ultimi 4 anni, la ragazza si è sottoposta ad interventi chirurgici, cicli di chemioterapia e radioterapia. Nei periodi in cui il corpo la sosteneva, andava a scuola (frequentava la terza all’Istituto Grandis di Cuneo) e curava iniziative benefiche per la lotta al cancro e la prevenzione. Un impegno nato dal desiderio che nessun’altro fosse costretto a vivere il calvario che stava affrontando.

Nonostante le difficoltà incontrate ed il timore di dover salutare la vita quando ancora si trovava al suo principio, Nicole non ha mai abbandonato la speranza e tutti la ricordano per la sua gentilezza e per quel sorriso che non abbandonava mai. In queste ore la sua bacheca social si è riempita di messaggi di cordoglio da parte di persone care e di chi aveva imparato ad amarla.