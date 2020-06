Nero a metà, Claudio Amendola: “Un misto di tristezza e malinconia”

Intervistato poco prima della messa in onda di ‘Nero a metà’, Claudio Amendola ha parlato del futuro della serie e di come ha passato la quarantena.

Questa sera andrà in onda un’altra replica della prima stagione di ‘Nero a metà‘. La serie ha ottenuto un buon riscontro di pubblico lo scorso anno e la Rai ne ha prodotta una seconda che sarebbe dovuta andare in onda in primavera. La pandemia di Coronavirus, però, ha fatto saltare i piani e tutto il palinsesto è stato rivoluzionato.

In una recente intervista concessa a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘, l’attore ha spiegato che la seconda serie sarà ricca di sorprese e molte delle sotto trame che verranno sviluppate necessitano di una terza stagione per essere spiegate: “Nelle nuove puntate, posso anticipare, ci saranno nodi incredibili nella storia. A gennaio 2021 dovremmo cominciare a girarla, non so se con le mascherine o se si tornerà alla normalità”.

Claudio Amendola, la quarantena ed i film del padre: “Un misto di tristezza e nostalgia”

Durante l’intervista Amendola ha parlato pure della quarantena e di questa fase 2. Ha rivelato di aver rispettato in maniera ligia i divieti di spostamento ed ora che ha la possibilità di muoversi preferisce in ogni caso attendere gli sviluppi della curva epidemiologica. Durante le lunghe giornate in casa, Claudio ha avuto la possibilità di approfondire il proprio rapporto con le produzioni televisive, serie e film nuovi da cui trarre spunto e semplicemente da seguire.

L’attore non si è semplicemente soffermato sulle nuove produzioni, preferendo di tanto in tanto fare un tuffo nei ricordi del passato, anche e soprattutto guardando i film di papà. Nel raccontare questo piccolo passatempo, Claudio svela: “Ogni volta è un misto di felicità, tristezza e malinconia. Rivedere papà mi fa sempre effetto. Uno si abitua ai lutti ma ci sono tante cose che mi sarebbe piaciuto vedesse”.