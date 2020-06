Miguel Gobbo Diaz: il passato di Malik della fiction Nero a metà

La confessione dell’attore Miguel Gobbo Diaz, il passato di Malik Soprani della fiction Nero a metà: “Per mantenermi ho fatto di tutto”.

Si è confessato in un’intervista a Telepiù l’attore Miguel Gobbo Diaz, che interpreta il ruolo di Malik Soprani nella fiction Nero a metà, in queste settimane in replica su Raiuno. Non è del resto la prima volta che l’attore parla del suo passato.

Alla sua prima esperienza nella fiction, l’attore di origini dominicane aveva già esordito sul grande schermo nel film “La grande rabbia” di Claudio Fragasso. In Italia da quando aveva tre anni, tra qualche giorno ne compirà 31 e oltre al cinema e alla fiction ha anche fatto molto teatro.

Le confessioni di Miguel Gobbo Diaz sul suo passato

Il suo è un passato umile, ha confessato a Telepiù: “Ho vissuto a Londra un paio d’anni. Volevo imparare la lingua e fare una scuola di recitazione. Per mantenermi lavoravo in un cinema di lusso all’aperto notte e giorno dove facevo un po’ di tutto: staccavo i biglietti e servivo cocktail, hot dog e pizza”.

Quella di Nero a metà è stata una bella prova e per vedersi affidata la parte ha dovuto superare ben 4 provini. Sul razzismo, sottolinea che lui personalmente non si è mai sentito discriminato, ma non nega la questione: “Ho sempre avuto tanti amici che non mi hanno mai fatto sentire discriminato. Non mi sono mai trovato in situazioni antipatiche ma conosco persone che non sono state fortunate”.