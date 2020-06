Kate e Gerry McCann sono furiosi con le autorità tedesche. Dichiarano di non aver mai ricevuto la lettera che li informa della morte accertata della figlia Madeleine.

I genitori della bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo, Madeleine McCann, sono furiosi. Secondo Gerry e Kate la notizia riportata dai procuratori tedeschi secondo la morte della figlia, non gli è mai arrivata. “La notizia già riportata ovunque che ci è arrivata una lettera da parte delle autorità tedesche che testimonia l’evidenza o la prova della morte di Madeleine è FALSA“.

Leggi anche -> “Maddie McCann è morta”: la lettera del procuratore tedesco ai genitori

Nel pubblicato dalla notizia, vengono confutate le dichiarazioni fatte ieri dal procuratore tedesco Hans Christian Wolters, il quale sosteneva che: “Abbiamo la prova concreta che il nostro sospettato abbia ucciso Madeleine e questo significa che lei è morta. I genitori sono stati informati dalla Polizia tedesca delle prove della sua morte ma non gli sono stati forniti i dettagli“. I genitori della piccola Maddie, però, non hanno perso la speranza di ritrovare la loro figlia, scomparsa alla tenera età di 3 anni da Praia da Luz, in Portogallo nel 2007. Il caso vecchio di 13 anni ha ripreso vita questo mese quando è stato identificato come principale sospettato dell’omicidio il predatore sessuale Christian Brueckner.

Leggi anche -> Clamorosa svolta, Maddie McCann potrebbe essere ancora viva

Il comunicato stampa della famiglia McCann

Kate e Gerry McCann sono rimasti relativamente in silenzio da quando sono riprese le indagini, ma oggi hanno pubblicato un comunicato sul proprio sito web per ammonire le autorità tedesche. “Come molte storie presenti nei media che non hanno fondamento, questa notizia ha causato un’ansia non necessaria alla nostra famiglia e ai nostri amici e ha sconvolto nuovamente le nostre vite“, la famiglia inoltre ha commentato che cercherà di supportare le autorità nel migliore dei modi, purché non diffondano pubblicamente notizie senza avere delle prove concrete.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!