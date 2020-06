“Maddie McCann è morta”: la lettera del procuratore tedesco ai genitori

Il procuratore tedesco che si occupa del caso Maddie McCann ha inviato una lettera ai genitori per spiegare loro che pensano che la figlia sia morta.

Per 13 lunghi anni la polizia britannica in collaborazione con quella portoghese, ha cercato una pista concreta sulla scomparsa di Maddie McCann. La svolta è giunta di recente, quando i sospetti sono virati su Christian Brueckner, uomo tedesco di 43 anni che si trovava in Algarve (Portogallo) quando la bimba è scomparsa e che ora sconta una pena per spaccio e stupro in Germania.

In queste settimane si sono susseguite informazioni sul presunto rapitore, su come abbia rapito la bambina britannica, su cosa ha fatto nella vita. Dalla Germania, però, è giunta anche la notizia che Kate e Gerry (i genitori di Maddie) non volevano sentire: secondo il procuratore tedesco che si occupa del caso, la bambina è morta. La polizia tedesca, infatti, indaga per omicidio e lo ha detto chiaramente anche ai genitori della piccola, inviando una lettera in cui spiega che hanno ragione di credere che Madeleine sia morta.

La polizia tedesca è sicura: Maddie McCann è morta

Secondo quanto riferito dal Daily Mail e dal Daily Mirror, il procuratore tedesco Hans Christian Wolters avrebbe inviato ai genitori della piccola una lettera di condoglianze. A comunicarlo è lo stesso procuratore che lavora al caso e che alla stampa ha dichiarato: “Siamo vicini al dolore dei genitori, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli ciò potrebbe compromettere l’indagine. Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato ha ucciso Madeleine e questo significa che è morta. Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha le prove della sua morte ma non abbiamo comunicato loro ulteriori dettagli”.

Wolters ha poi specificato che non si possono rivelare i dettagli che portano a ritenere che Christian Brueckner abbia ucciso Maddie per non compromettere le indagini: “È più importante avere successo ed essere in grado di inchiodare il colpevole che mettere le carte sul tavolo e dire ai genitori i motivi per cui riteniamo che la loro figlia sia morta. Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa. Rivelare troppo e troppo presto ostacolerebbe le indagini in corso”.