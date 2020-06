Gemma Galgani scoppia in lacrime: ecco il motivo

Un ricordo davvero speciale con una vena di nostalgia autentica: così Gemma Galgani si è emozionata con un filmato in bianco e nero. Di cosa si tratta?

Non solo Uomini e Donne per la dama torinese, Gemma Galgani, che prima di essere ufficialmente protagonista nel programma di Canale 5 aveva una vita in teatro. In passato ha lavorato in vari teatri essendo anche la direttrice del teatro Alfieri di Torino. Ora la dama è diventata una star con il suo profilo Instagram che conta ben 500mila follower. Inoltre, nello studio del programma di Maria De Filippi è sempre protagonista con dibattiti accesi e “teatrali” con Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, il bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli



Gemma Galgani e i ricordi del passato

Proprio nelle ultime ore la stessa Gemma ha pubblicato un vecchio ricordo, ossia un video con tante celebrità del mondo dello spettacolo. Un filmato in bianco e nero per riassaporare i vecchi ricordi con la didascalia: “Una chiave per una serratura che non sarà mai arrugginita: la chiave dei teatri aperti! Una vita vissuta in teatro che a me e a tutti gli appassionati ha nutrito l’anima!”.