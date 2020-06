Gattuso perde le staffe e caccia Lozano dall’allenamento: cosa è successo

Ieri pomeriggio, durante la seduta d’allenamento, Gennaro Gattuso ha cacciato dal campo l’attaccante Lozano: cosa è successo.

Sabato il Napoli di Gattuso si è conquistato un posto nella finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera. I partenopei, forti della vittoria all’andata, si sono qualificati pareggiando 1-1 contro l’Inter di Conte. Adesso per la squadra di Aurelio De Laurentis si prepara una sfida contro i Campioni d’Italia in carica, scontro che da diversi anni ormai anima la lotta allo scudetto. Quest’anno il Napoli non è stato all’altezza degli anni passati e con la lotta al titolo già preclusa, la Coppa Italia rappresenta l’unica possibilità di vincere un trofeo.

Naturale, dunque, che l’allenatore richieda ai suoi la massima concentrazione ed il massimo impegno. Così ieri pomeriggio, quando ha visto che Hirving Lozano, attaccante messicano arrivato in estate, non si allenava con la giusta determinazione, Gattuso lo ha cacciato dal campo di allenamento. Non è la prima volta che il tecnico calabrese prende una simile decisione, qualche mese fa aveva fatto lo stesso con Allan prima della trasferta a Cagliari.

Gattuso caccia Lozano: finita l’avventura del messicano a Napoli?

Lo scontro tra Gattuso e Lozano prima di un incontro decisivo per la stagione del Napoli rappresenta probabilmente il penultimo capitolo dell’avventura napoletana del calciatore. Giunto in estate con grandi aspettative, “El Chucky” non ha mai fatto vedere quei lampi di grande talento che aveva mostrato in Olanda con il Psv o in Nazionale. Lozano è stato l’ombra del calciatore ammirato negli anni precedenti e in estate è probabile che parta.

Le certezze in vista della finale, al Napoli arrivano dai soliti noti. Sabato abbiamo osservato Mertens e Insigne in buone condizioni fisiche e a loro potrebbe affiancarsi un Milik che quando è in giornata può essere decisivo contro chiunque.