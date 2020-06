Furti in ospedale | rubava di tutto | 15 i colpi messi a segno

Fermato finalmente dopo mesi l’autore di svariati furti in ospedale. Con delle subdole scuse riusciva a sottrarre diverso materiale da rivendere.

Ad Enna i carabinieri hanno arrestato un giovane colpevole di avere compiuto diversi furti in ospedale. Lui è un 24enne proveniente dalla località di Calascibetta, che andava di continuo nella struttura sanitaria con il pretesto di fare visita e di prendersi cura della nonna malata.

Ma dopo diverse segnalazioni la squadra mobile della Questura di Enna lo ha denunciato per furto aggravato continuato. A quanto pare la cosa andava avanti da mesi all’interno del Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘Umberto I’ di Enna. Pazienti e dipendenti denunciavano da tempo i furti in ospedale e la sottrazione di beni di qualsiasi tipo. In particolar modo durante la quarantena imposta nel pieno della emergenza sanitaria, il 24enne avrebbe rubato diverso materiale medico di varia natura. Soprattutto mascherine, gel detergenti, camici e termometri. Individuata anche la sua subdola tecnica messa in pratica per poter compiere i furti in poco tempo e già sapendo dove colpire.

Furti in ospedale, 15 i colpi commessi dal giovane che ha ammesso tutto

Infatti il giovane andava a donare il suo sangue ma in realtà tutto questo era solo una scusa per compiere delle ricognizioni e trovare i punti giusti dove agire indisturbato. Alla fine la sua colpevolezza ha ricevuto le giuste controprove dopo una perquisizione compiuta dalle forze dell’ordine in casa. Nell’abitazione dove il 24enne vive con i genitori si trovava parte della refurtiva. Il grosso del materiale indebitamente sottratto era invece nascosto in una scarpata situata in prossimità dello svincolo per Enna sull’autostrada che collega Catania a Palermo. Inoltre sul cellulare del colpevole c’erano anche delle fotografie degli oggetti rubati. Forse per proporli a dei potenziali acquirenti o per avere un promemoria di cosa rubare. Lui ha anche confessato, dicendo agli inquirenti di avere piazzato in totale ben 15 colpi. Tutto il materiale indebitamente sottratto verrà presto restituito all’Azienda Ospedaliera.

