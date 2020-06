Nel corso di ‘Storie Maledette’ condotto da Franca Leosini, la stessa conduttrice ha rilasciato delle affermazioni che la pongono al centro di aspre critiche.

Sta ricevendo tantissime critiche Franca Leosini per via di alcune sue affermazioni giudicate controverse dai più.

La conduttrice del programma ‘Storie Maledette’, in onda su Rai 3, aveva trattato il caso di Sonia Bracciale, una donna condannata a 21 anni di reclusione perché riconosciuta di avere commissionato l’omicidio dell’ex marito Dino Reatti. L’uomo la sottoponeva a pesanti maltrattamenti, tali da spingere la Bracciale a scegliere di liberarsi col sangue da quell’inferno. L’associazione D.i.Re contesta però quanto espresso dalla stessa Franca Leosini.

“Ho trovato una famiglia qui dentro e voglio uscirne senza permessi premio o liberazione anticipata. Voglio uscirne assolta. Non so chi e cosa troverò fuori.”#SoniaBracciale #StorieMaledette pic.twitter.com/6mrVFHbvMl — Storie Maledette (@StorieMaledette) June 14, 2020

Franca Leosini, la conduttrice di ‘Storie Maledette’ nell’occhio del ciclone

D.i.Re (Donne in Rete) parla di toni irrisori, sessisti ed imparziali nei confronti di Sonia Bracciale. “Questa cosa delle donne che denunciano ma che non vengono credute in aula di tribunale è accaduta anche con la Leosini”. Quest’ultima avrebbe detto alla donna condannata: “La responsabilità ce l’ha anche lei. Così come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone”. Affermazione che anche molti altri contestano e condannano fermamente.

