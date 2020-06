Focolaio Firenze | paziente positiva | allarme in un intero reparto

Si teme un focolaio a Firenze, dopo il ritrovamento di una paziente trovata positiva in un reparto di ospedale. In quarantena medici ed infermieri in vacanza fuori regione.

Dopo il focolaio sorto a Roma ora c’è apprensione anche a Firenze, per un numero improvviso di contagi da Covid in aumento all’interno di un ospedale del capoluogo toscano.

LEGGI ANCHE –> Cina Coronavirus | contagi ancora in aumento | “Situazione grave”

Interessato un reparto di Psichiatria, con per ora la quarantena imposta a 32 membri del personale sanitario e 15 pazienti ricoverati. Per tutti loro è già avvenuto il test. La struttura interessata è quella del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Asl Toscana centro, alle Oblate. Lo rende noto il quotidiano ‘La Nazione’. Tutto sarebbe partito dalla positività riscontrata da una paziente, che a quanto pare sarebbe entrata in contatto con diversi soggetti, in particolar modo infermieri che poi a loro volta hanno intrattenuto rapporti di vicinanza fisica con altri pazienti. E quindi il focolaio nella struttura di Firenze si è propagato all’interno di quel reparto proprio in questo modo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, paura a Pechino: si allarga la nuova onda di contagio

Focolaio Firenze, alcuni tra medici ed infermieri sono in isolamento in vacanza

E purtroppo non è tutto: alcuni membri dello staff sanitario sono ora in vacanza. C’è chi ha scelto la Sardegna e chi la Calabria. E questo impone loro il dover restare in isolamento nelle rispettive residenze al mare. Riceveranno un monitoraggio costante. La donna risultata positiva aveva una polmonite riconducibile proprio al Covid. Ora però non si sa se sia ancora contagiosa. Fatto sta che si è venuta a creare questa situazione, che le autorità sanitarie stanno cercando in tutti i modi di contenere e mantenere circoscritta

LEGGI ANCHE –> Test sierologici, Croce Rossa: “Meno di 30mila italiani hanno accettato”