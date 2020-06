Enzo Avitabile, chi è: età, carriera, vita privata del musicista e cantautore

Enzo Avitabile è un noto sassofonista, compositore e cantautore italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Enzo Avitabile farà capolino in alcune delle 6 puntate in programma di Made in Sud 2020, in onda su Rai 2. Conosciamo più da vicino il sassofonista, compositore e cantautore italiano.

Leggi anche –> Stasera in tv – Made in Sud 2020: comici e anticipazioni sulla puntata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Enzo Avitabile

Enzo Avitabile, all’anagrafe Vincenzo Avitabile, nasce a Napoli il 1º marzo 1955, nel quartiere di Piscinola-Marianella. E’ ancora un bambino quando inizia a studiare sassofono, e ha solo 7 anni quando si esibisce per la prima volta in pubblico.

Dopo il diploma in flauto al Conservatorio di San Pietro a Majella, Enzo Avitabile ha intrapreso una brillante carriera di musicista, nel corso della quale ha collaborato con importanti esponenti della black music quali James Brown, Tina Turner, Maceo Parker, Marcus Miller, Richie Havens, Randy Crawford, Afrika Bambaataa.

Negli anni 1976-1977 ha collaborato con Pino Daniele all’album Terra mia, mentre al 1979-1980 risale la collaborazione con Edoardo Bennato, per gli album del 1980 Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette. Nel 1982 è uscito il suo primo lavoro discografico come leader intitolato Avitabile, composto da 9 brani, tra cui figura una dedica all’amico scomparso Mario Musella, Dolce sweet “M”.

Nel 1983 esce Meglio soul, l’anno successivo Correre in fretta, dedicato alla figlia Connie, e nel 1986 S.O.S. brothers, contenenti brani di grande successo. E ancora: nel 1988 Alta tensione, nel 1990 Stella dissidente, nel 1994 Easy… per arrivare, di album in album, al 2012, quando esce Black Tarantella, che vede la partecipazione di Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, David Crosby, Bob Geldof, Enrique Morente, Idir, Toumani Diabate’, Mauro Pagani, Co’Sang, Raiz, e gli vale la seconda Targa Tenco 2012 per il miglior disco in dialetto e il Premio Lunezia 2012 per il valore musical-letterario.

Sempre nel 2012, il regista Jonathan Demme gli dedica un docufilm che viene presentato al Festival del Cinema di Venezia, Enzo Avitabile Music Life, ed esce la colonna sonora di Enzo Avitabile Music Life, con la partecipazione di numerosi artisti. Nel 2016 esce Lotto infinito per Sony Music, e il 27 marzo 2017 l’artista vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis: Miglior musicista e Migliore canzone originale (Abbi pietà di noi).

Al Festival di Sanremo 2018, in coppia con Peppe Servillo nella categoria Campioni, Avitabile si presenta con la canzone Il coraggio di ogni giorno, classificandosi 12°. Nel 2019 vince il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, inserita nel film Il vizio della speranza, e nel 2020 è presente nel quinto album del nipote e rapper Ntò, Nevada, nella traccia Diva insieme a Nina Zilli.

EDS