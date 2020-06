Davide Trentini, chi era: la sua storia, la malattia e la morte

Chi era Davide Trentini, che ha fatto ricorso nel 2017 al suicidio assistito in Svizzera: la sua storia, la malattia e la morte, il ruolo di Cappato e Welby.

Aveva 53 anni Davide Trentini, quando il 13 aprile 2017 morì in Svizzera, per suicidio assistito. Anche in questo caso, l’uomo è morto da solo, lontano dai suoi affetti e dalla sua famiglia. Al suo fianco Marco Cappato e Mina Welby.

I due sono finiti anche sotto inchiesta per il reato di istigazione e aiuto al suicidio. Ma mentre ad esempio la vicenda di dj Fabo ha avuto una vasta rilevanza mediatica, la stessa cosa non è accaduta con quest’uomo, che da 24 anni lottava contro la sclerosi multipla.

La morte di Davide Trentini per suicidio assistito

La sera prima di morire, Davide Trentini ha anche lasciato un ultimo messaggio, che viene riproposto – insieme alla sua vicenda – nella puntata delle Iene in onda il 16 giugno 2020 in prima serata su Italia 1. La scelta di ‘aiutare’ l’uomo viene difesa da Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni e non nuovo a iniziative del genere, la più nota e rilevante è appunto quella di dj Fabo.

Ha spiegato Marco Cappato nel corso di un’udienza svoltasi ormai oltre un anno e mezzo fa davanti alla corte di Massa: “La nostra è una azione di disobbedienza civile, crediamo di aver fatto il nostro dovere, su richiesta di Davide e Fabiano. La speranza è che le persone in condizioni di sofferenza insopportabile possano essere aiutate a interrompere la loro vita senza che chi li aiuta venga sottoposto a condanna fino a 12 anni di carcere”. Gli ha fatto eco Mina Welby: “Sono serena, quello che ho fatto l’ho fatto per coscienza e lo rifarei ancora”.