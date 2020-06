Coronavirus, la verità sui decessi nell’ultimo report dell’Iss

La metà dei decessi per Coronavirus si è registrata in Lombardia. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità.

La metà dei decessi a causa del Coronavirus in Italia sono stati registrati in Lombardia. A dirlo è l’ultimo report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, che mostra tutti i numeri della crisi ed evidenzia come quella Regione abbia pagato molto più delle altre la diffusione della pandemia. Il quadro è stato tracciato a partire dall’analisi delle cartelle cliniche di ben 32.938 pazienti deceduti e positivi al Covid-19 sui 34.371 registrati dall’inizio della pandemia (dati aggiornati al 15 giugno).

Tutti i numeri del Coronavirus

Qualcosa come il 49,6% dei decessi per Coronavirus si è registrato entro i confini lombardi. Al secondo posto di questa triste classifica si colloca l’Emilia-Romagna, con numeri che però l’avvicinano alle altre zone d’Italia: qui si sono registrati il 12,7% dei decessi, a fronte dell’8,6% in Piemonte, del 6% in Veneto e del 4,7% in Liguria.

Il 59,7% dei morti, inoltre, presentava almeno tre patologie pregresse, il 21,5% due, il 14,7% una e solo il 4,2% non aveva malattie preesistenti. Tra quelle più letali in caso d’infezione spicca l’ipertensione arteriosa, presente nel 67% del campione analizzato, seguita dal diabete mellito-Tipo 2 (30,3%) e dalla cardiopatia ischemica (27,8%).

Il report conferma anche la maggiore letalità della pandemia nei pazienti in età avanzata. Se l’età mediana dei positivi al Coronavirus è di 62 anni, quella di coloro che non sono riusciti a guarire è di 82, con le donne che muoiono in età più avanzata rispetto agli uomini, 85 anni contro 79, e in numero minore, dato che rappresentano il 41,6% delle vittime. All’11 giugno, infine, risultano essere solo 366 i pazienti deceduti a causa del Covid-19 di età inferiore a 50 anni, e 83 quelli sotto i 40 anni.

EDS