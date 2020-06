Coronavirus 16 giugno Italia: netto calo dei nuovi contagi

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 16 giugno, netto calo ma aumentano i morti.

Prosegue lentamente la diminuzione della pressione del Coronavirus in Italia: anche oggi il numero dei contagi è relativamente basso così come quello delle vittime. Emerge il caso Piemonte, dove da due contagi e zero vittime di ieri si passa a 29 casi e sei morti.

Drastico il calo dei nuovi positivi in Lombardia: da 259 a 143, ovvero meno della metà, con 9 morti. Questo ha fatto sì che siano complessivamente appena 210 i nuovi positivi, quasi 100 in meno di ieri, mentre i decessi salgono da 26 a 34 in un giorno.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 16 giugno

Tra le Regioni più colpite, l’Emilia Romagna conta oggi 13 casi e due morti, un dato sostanzialmente invariato, così come quello del Veneto con un caso come ieri, ma i decessi che sono quattro, ieri erano zero. Passa da tre a nove il numero dei contagiati nel Lazio, che risulta comunque essere molto ridotto. Boom di guariti: 1516 contro i 640 di ieri, più di 45mila i tamponi, oltre 15mila in più rispetto a ieri.

Queste sono le Regioni oggi a zero contagi: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige. Ancora più lungo l’elenco delle Regioni con zero decessi: Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.