Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono più insieme: lei confessa la verità da Milano, mentre lui resta a Roma.

E’ finita la luna di miele per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: dopo due settimane trascorse insieme in Sicilia, dove i due sembravano più felici che mai, la coppia si è divisa. Clizia è tornata a Milano, dove vive da quando si è iscritta all’Università, mentre lui è stato visto a Roma, la sua città natale. I fans della coppia inizialmente si sono preoccupati di questa separazione improvvisa, ma Clizia ha subito messo a tacere le male lingue che iniziavano a parlare di una presunta fine della sua relazione con Ciavarro. “Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina”, ha detto Clizia attraverso le sue stories su Instagram. Stanca dei gossip che la tartassavano di domande, ha continuato: “Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio”.

Clizia Incorvaia racconta la verità sul suo rapporto con Paolo Ciavarro

Sembra quindi che non ci siano problemi di coppia tra Clizia e Paolo, che hanno deciso di non ostentare il loro rapporto sui social “perché non ce n’è bisogno”. I due hanno infatti scelto di mantenere una relazione a distanza, sicuri di poterla sopportare con forza e coraggio. Dopotutto gli ultimi mesi sono quasi sempre stati lontani: prima per via del Grande Fratello VIP, e poi per l’emergenza Coronavirus. Lei oggi vive a Milano con la figlia Nina, di quattro anni, mentre lui resta a Roma. Il loro sentimento non verrà mai messo in discussione, nemmeno a Temptation Island VIP: Clizia ha infatti assicurato che il reality estivo non fa al caso suo.

