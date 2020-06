Claudio Amendola, scontro con Matteo Renzi su Roma: come è andata davvero

“Mi chiamò alle 9 del mattino e mi rimproverò”. L’aneddoto che Claudio Amendola racconta su La7 coinvolge anche Matteo Renzi. Scopriamolo insieme.

Claudio Amendola è stato protagonista ieri sera della trasmissione L’aria che tira – Speciale in onda su La7. Le parole dell’attore romano hanno suscitato l’attenzione del web in seguito ad un aneddoto raccontato che ha coinvolto anche Matteo Renzi.

Leggi anche->Renzi Ponte sullo Stretto | “Opera indispensabile da fare subito”

Leggi anche –> Claudio Amendola, il dramma dell’infarto: “Successo tutto in un attimo”

Anche il leader di Italia Viva è ospite in collegamento della trasmissione. I due infatti si scambiano qualche frase in seguito al buffo racconto di Amendola. Sembrerebbe proprio che l’attore sia stato rimproverato dall’ex segretario del PD per qualche parola di troppo. Scopriamo dunque insieme l’aneddoto di Claudio e la reazione di Renzi.

Nel programma volto all’approfondimento politico ideato da Myrta Merlino si è distinto ieri, lunedì 15 Giugno, Claudio Amendola con il suo racconto di un episodio passato che include anche l’ex segretario del PD. “La mattina alla 9:15 mi squilla il telefono con numero anonimo e mi dicono ‘le passo Renzi’. Io pensavo fosse uno scherzo e ho attaccato. Quando mi hanno richiamato ho capito che era vero. Cosa mi disse? Mi ha fatto un paliatone! Mi ha rimproverato perché non era vero che il Pd aveva abbandonato Roma.” racconta l’attore.

Leggi anche->Renzi non rinnega la frase choc sui morti per Covid: “Polemica assurda”

Renzi dopo le parole di Amendola: “Su Roma potevamo fare di più.”

“Avevo detto che aveva abbandonato Roma durante le elezioni che poi hanno eletto Virginia Raggi”. Sono queste le parole pronunciate pubblicamente da Claudio Amendola dalle quali è scaturito l’immediato rimprovero da parte di Matteo Renzi. “Mi ha rimproverato perché non era vero che il PD aveva abbandonato Roma.” dichiara lui in trasmissione su La7. Claudio lancia subito dopo un’ironica frecciatina all’ex segretario del PD. “Infatti si è visto..” La replica di Renzi non manca però ad arrivare: “Non è andata proprio così ma su una cosa ha ragione: su Roma potevamo fare di più.”

Leggi anche->Matteo Renzi attacca Conte: “Gli italiani agli arresti domiciliari”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI