Alessia Amendola, chi è la figlia di Claudio Amendola: foto, età, carriera della primogenita dell’attore nata nel 1984. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Alessia Amendola, primogenita di Claudio Amendola e Marina Grande, nasce il 27 febbraio 1984. Intraprende la strada di doppiatrice vincendo anche diversi premi, tra cui quello del Pubblico come Miglior doppiatrice al Gran Premio Internazionale del doppiaggio 2008. Nel 2002 è stata complice di uno scherzo al padre sulla trasmissione ”Scherzi a parte”. Inoltre, è stata anche regista, sceneggiatrice e protagonista dello spettacolo teatrale Realiti, in scena alla Cometa OFF di Roma. Ha prestato la sua voce a tantissime attrici di Hollywood, come Michelle Rodriguez (in Avatar), Jena Malone (in Donnie Darko), Adèle Exarchopoulos (in La vita di Adele), Anne Hathaway (in Pretty Princess) Jennifer Lawrence, Lindsay Lohan, Megan Fox, Kristen Stewart, Ellen Page e Rooney Mara in diversi film. Inoltre, è stata ancora Violetta nel film d’animazione ‘Gli incredibili’, poi ha lavorato per la serie The Vampire Diaries prestando la voce a Elena Gilbert, Katherine Pierce e Amara. Jenny Griffith nella serie Suits, Cheryl nel telefilm Samurai Girl e molti altri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Alessia Amendola: vita privata

Alessia è diventata mamma del piccolo Diego Croce, nato nel 2010 rendendo così Claudio nonno quando aveva 47 anni. In un’intervista del 2015 ai microfoni di Vanity Fair ha svelato: “Non credo che sarei in grado di gestire un certo grado di popolarità. Preferisco avere il piacere di lavorare in ambito artistico senza essere necessariamente riconosciuta per strada”.