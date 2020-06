Case Ronald: cosa sono, chi sono i piccoli ospiti e dove si trovano

Cosa sono e quando sono nate le Case Ronald: chi sono i piccoli ospiti della fondazione e dove si trovano, la mappa delle strutture in Italia.

Nasce nel 1974 negli Usa la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald, con l’obiettivo di offrire ospitalità e assistenza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. L’idea è di Fred Hill, famoso giocatore di football americano.

Questi un giorno scopre che la sua bambina ha la leucemia. Col passare del tempo capisce l’importanza di avere uno spazio per bambini malati da condividere con le loro famiglie. Concretizza l’idea col sostegno di Ray Kroc, fondatore di McDonald’s.

La mappa delle Case Ronald in Italia

Il progetto prende sempre più corpo e negli anni si estende: a 5 anni dalla prima Casa Ronald a Philadelfia, ne sono nate già 10. Nel 2018, la fondazione caritatevole ospitava in tutto il mondo 3,5 milioni di bambini e famiglie, in 367 Case Ronald distribuite su 64 Paesi. In Italia, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è stata istituita nel 1999. Al momento nel nostro Paese si contano quattro Case Ronald e due Family Room.

Le Case Ronald sono distribuite due a Roma, una a Firenze e una a Brescia, quest’ultima è stata fondata nel 2008 e conta di ospitare fino a sette famiglie. Sempre nel 2008, nasce la prima Casa Ronald di Roma, a Palidoro, dove vengono ospitate fino a 33 famiglie. Nel 2008 nasce anche la prima Family Room, a Bologna. Nel 2011 vengono aperte la Casa Ronald di Bellosguardo, sempre a Roma, con la possibilità di accogliere fino a 16 bambini, e la Family Room di Alessandria. Nel 2013, l’ultima Casa Ronald aperta in Italia, a Firenze, dove si possono accogliere fino a 8 famiglie.