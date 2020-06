La querelle Burioni Le Iene porta il noto virologo a reagire ed a fornire le prove della sua innocenza contro le illazioni della trasmissione televisiva.

È scontro Burioni Le Iene dopo che la trasmissione di Mediaset ha accusato il noto professore e virologo di conflitto di interessi. Lui, elemento di spicco dell’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano e punto di riferimento della rivista medico-scientifica ‘Medical Facts’, della quale è direttore, smentisce tutto quanto gli viene addebitato e parla di bugie sul suo conto da parte de ‘Le Iene’. Burioni poi ha ricevuto anche il sostegno di autorevoli soggetti che gli danno ragione e dimostrano di stare dalla sua, smentendo a loro volta la ricostruzione della trasmissione televisiva di inchieste. Tutto nasce da un servizio in cui Burioni ha ricevuto l’accusa di avere sollecitato oltremodo la produzione di anticorpi monoclonali artificiali, da preferire a suo dire al plasma autoimmune per la lotta al Covid. E Burioni cita due suoi illustri colleghi: Andrea Crisanti e Matteo Bassetti, impegnati a loro volta nella lotta all’epidemia rispettivamente in Veneto in Liguria. Entrambi affermano di avere fornito delle risposte a domande generiche rivolte loro dall’inviato de ‘Le Iene’, “senza mai fare riferimento specifico a Burioni”.

Che si difende postando direttamente le precisazioni degli stessi Crisanti e Bassetti, per smontare quindi una volta per tutte le illazioni lanciate da ‘Le Iene’ sul suo conto. “Mi ha appena chiamato il professor Bassetti, il quale mi ha espresso solidarietà e vicinanza per gli attacchi ricevuti. Ricambio la sua stima profonda. Come ero certo, le sue parole trasmesse durante il servizio de Le Iene non erano in alcun modo rivolte a me e neppure al mio INESISTENTE conflitto di interesse. L’inviato delle Iene gli ha chiesto in termini generali, senza fargli il mio nome, come ci si deve comportare in caso di conflitto di interesse, e lui ha giustamente risposto – usando le sue parole – “dicendo quello che faccio io e che certamente fai anche tu”. Alla fine la verità, come vedete, viene a galla”. L’inviato Politi ha sentito anche il professor Crisanti, che pure sta dalla parte di Burioni. “Ed il suo intervento telefonico è avvenuto in viva voce alla presenza di altre persone che possono testimoniare in favore di questa versione”. Il programma di Mediaset già in diverse altre situazioni ha ricevuto le accuse di montate ad arte certi servizi e di manipolare le dichiarazioni dei propri intervistati in talune occasioni.