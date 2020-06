A Roma Bobo Craxi investito da una poliziotta contromano. Il figlio dell’ex presidente del Consiglio Bettino portato immediatamente in ospedale, come sta

Brutta disavventura per Bobo Craxi investito in pieno centro a Roma e subito ricoverato in ospedale. Le condizioni del figlio dell’ex presidente del Consiglio, Bettino, esponente di spicco del PSI prima dello scandalo Tangentopoli, sono per fortuna non gravi.

LEGGI ANCHE –> Rubano scooter e si schiantano | morti due giovani ladri

Anzi, Bobo Craxi nonostante sia stato investito è cosciente e chi gli è vicino lo descrive anche di buon umore. Lui stesso a mezzo social, tramite un breve messaggio comparso sul suo profilo Twitter, scrive quanto segue. “Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede. Saluti dal Santo Spirito”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Morta annegata | Tatania intrappolata nell’auto | salvo l’amico ubriaco

Bobo Craxi investito: “Che storia essere investito dalle forze dell’ordine”

Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede.

Saluti dal S.Spirito. — Bobo Craxi (@bobocraxi) June 16, 2020

Sempre Bobo Craxi scrive poi di avere trovato disponibilità e professionalità massima. “Sono di buon umore e ho trovato dei medici davvero molto bravi”, le sue parole in risposta a chi gli chiede come si senta adesso. “Quel che si è rotto si aggiusterà, a volte accade di peggio. E comunque continuo ad avere fiducia nella pubblica sicurezza”, afferma il 55enne politico esponente della corrente socialista. E poi Bobo comunica, con un pizzico di evidente sarcasmo: “Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell’ordine mi sembrava un must”.

LEGGI ANCHE –> Tragico incidente a Desenzano: muore una mamma di 43 anni, ferito il figlio