Beatrice Valli, i fan in allarme: “La sfiga è sempre con me…”

Beatrice Valli ha pubblicato su Instagram una foto che sta destando una certa preoccupazione tra i suoi fan. Ecco la sua spiegazione.

Cosa sta accadendo a Beatrice Valli? Una foto condivisa dalla nota influencer nella giornata di ieri ha stupito e allarmato i suoi followers su Instagram. La compagna di Marco Fantini appare nell’immagine in questione con il volto stanco e un’espressione decisamente triste. E’ stata poi la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso varie Stories su Instagram, a spiegare il motivo per cui è apparsa sui social così “diversa” dal solito.

Beatrice Valli come nessuno l’aveva mai vista

A parte il fatto che è trascorso solo un mese dal suo terzo parto, questa settimana Beatrice Valli ha dovuto anche affrontare non pochi problemi di salute. Durante una vacanza a Como con la sua dolce metà e i tre figli, ha contratto la Mastite. E la febbre alta, unita a una terapia antibiotica molto impegnativa, sarebbe tra le concause del suo aspetto particolarmente stanco e affaticato nelle ultime ore.

“Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me”, dichiara Beatrice Valli, precisando però di sentirsi una persona relativamente fortunata, visto che a tutti capitano momenti duri da superare. “Vado sempre avanti finché non arrivo a un limite”, confessa l’influencer su Instagram. Lei però, continua a prendersi cura dei suoi tre bambini e a lavorare, senza fermarsi mai…

Visualizza questo post su Instagram Trovate l’intruso😅 #mylife #lakecomo Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:07 PDT

EDS