A Live Non è la D’Urso, la padrona di casa Barbara si è trovata costretta a censurare Elena Morali, la quale andando contro la Izzo a la Bonaccorti ha iniziato ad attaccare Maria De Filippi.

Barbara D’Urso, durante la trasmissione Live Non è la D’Urso, si è trovata costretta a censurare un commento dell’ex Pupa Elena Morali mentre cercava di finire una frase accusatoria contro una delle ‘Regine‘ di Mediaset che avrebbe creato non pochi problemi. “Parliamo dei presenti, non ci interessa“, così l’ha interrotta la padrona di casa.

In studio da Barbara D’Urso è proseguita la lite tra Simona Izzo, Elena Morali e Enrica Bonaccorti, già iniziata la scorsa domenica. Le donne hanno toccato l’argomento della carriera e la Izzo ha tirato fuori il suo repertorio di attrice, scrittrice e sceneggiatrice, rispondendo alle insinuazioni della Morali che ha parlato degli ‘aiutini‘ che avrebbe ricevuto dai suoi mariti famosi, come il cantante Antonello Venditti. La showgirl ha continuato a parlare dei mariti famosi che avrebbero aiutato le proprie mogli a fare carriera e nomina anche Maria. Simona Izzo la interrompe chiedendo: “Chi Maria scusa?” e la Morali risponde: “Maria De Filippi, all’inizio ha avuto…“. Eppure non riesce a terminare la frase (che avrebbe continuato citando il marito Maurizio Costanzo), perché Barbara D’Urso allunga un braccio e la stoppa.

Barbara D’Urso rimpro vera Elena Morali

La dichiarazione di Elena Morali avrebbe potuto creare dei problemi alla padrona di casa Barbara D’Urso che la interrompe bruscamente ribadendo: “Parliamo dei presenti…“, con un tono che non ammette repliche. Eppure Elena prova a terminare la frase, ma Barbara insiste: “Non ci interessa“. Spesso si è parlato si una forte rivalità tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso, ma quest’ultima in un’intervista aveva svelato che in realtà hanno un ottimo rapporto: “Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo, al telefono mi chiama: Dottoressa Giò”.

