Per qualsiasi destinazione sarà necessario per poter volare consegnare l’autocertificazione: scarica il modello e tutte le informazioni

Trolley che può finire in stiva, mascherina di ricambio a portata di mano e autocertificazione ultimo modello. E’ questo il kit che ogni viaggiatore dovrà avere con sé per poter salire su di un aereo a partire dal 15 giugno 2020. Le nuove regole sui voli aerei sancite nell’ultimo DPCM dell’11 giugno definiscono i comportamenti che i passeggeri e le compagnie aeree dovranno avere nei prossimi mesi. Con la riapertura dei confini regionali e con buona parte di quelli europei si torna a viaggiare per turismo e si torna a volare. Per i viaggi aerei tra le disposizioni per la prevenzione del contagio c’è l’obbligo dell’autocertificazione. Senza questo modulo sarà negato l’imbarco a bordo. Ecco il modello da scaricare, come funziona l’autocertificazione e dove consegnarla.

Autocertificazione per i viaggi aerei

Dal 15 giugno 2020 per viaggiare in aereo per qualsiasi destinazione italiana ed estera è obbligatorio presentare l’autocertificazione, senza la quale non sarà possibile partire. Nell’autocertificazione per i voli aerei il viaggiatore dovrà dichiarare con conseguenze penali in caso di affermazioni mendaci di non avere tosse e raffreddore, di non essere positivo al coronavirus, di non essere stato vicino negli ultimi 14 giorni a persone con sintomi da Covid-19.

L’autocertificazione si dovrà presentare al momento dell’imbarco e per non ritardare la partenza del volo si richiede ai passeggeri di arrivare al gate già con l’autocertificazione stampata e compilata in ogni sua parte. In caso non si possa svolgere quest’operazione anticipatamente sarà cura della compagnia aerea fornire un autocertificazione. Ricordiamo che nei controlli in aeroporto sono presenti anche scanner per la rivelazione della temperatura. Non si può viaggiare infatti con febbre superiore a 37.5.

Le altre regole per i voli aerei

Oltre all’autocertificazione ci sono altre regole che i passeggeri dovranno rispettare per poter volare. Intanto è opportuno svolgere online tutte le operazioni possibili prima di recarsi in aeroporto. Una volta arrivati nello scalo è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Tutte le lounge sono ancora chiuse. Per quanto riguarda il bagaglio a mano è vietato come recita il DPCM portare a bordo bagagli ingombrati: Alitalia consente di portare un trolley, ma avverte che potrà finire in stiva. Per consentire uno spazio di manovra senza rischi nel recupero del bagaglio Alitalia ha dimezzato le cappelliere. Ciò significa che quando l’aereo è pieno solo metà dei passeggeri potranno portare a bordo il trolley. Inoltre in caso di voli lunghi dopo 4 ore è obbligatorio cambiare la mascherina.