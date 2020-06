Verona | batterio killer uccide 3 neonati in ospedale | gravi altri 2

A Verona batterio killer stronca la vita di 3 piccolissimi bebè. Altri due neonati sono purtroppo in stato vegetativo dopo questa epidemia in ospedale.

In ospedale a Verona un batterio killer ha portato alla morte di tre neonati, con altri due che versano in condizioni gravissime. Per entrambi purtroppo sembra che non sia possibile fare più nulla, poiché versano in stato vegetativo.

L’istituto interessato è l’Ospedale della Donna e del Bambino della città scaligera. A seguito di questi contagi lo stesso ospedale ha dovuto chiudere il punto nascite ed i reparti di Terapia Intensiva neonatale e quello di Terapia Intensiva pediatrica, trasferendo questi ultimi altrove. Nel mese di aprile del 2019 venne al mondo con parto prematura una bimba, all’intero del reparto di Ostretricia di Borgo Trento. La sua vita si è interrotta a novembre, a poco più di 7 mesi di vita, al ‘Gaslini’ di Genova. Fatale era stata una infezione che aveva colpito il cervello, a causa del batterio Citribacter.

Verona batterio killer, sanificazione urgente in ospedale

Ora hanno avuto luogo altri casi che hanno portato alla decisione urgente di procedere con la sanificazione totale degli ambienti. Il batterio in questione porta al sorgere di patologie encefaliche di gravissima entità. Si parla in totale di circa 12 casi, ma non tutti per fortuna così letali o gravi.

