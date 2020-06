Di chi è la valigetta smarrita carica di oro e ritrovata su di un treno? Nessuno si è fatto avanti per reclamarla, è mistero su chi sia il proprietario.

Sta facendo molto discutere il caso di una valigetta smarrita su di un treno e contenente un ingente quantitativo di oro. Il ritrovamento è avvenuto su di un convoglio che percorre la tratta fra le città di San Gallo e Lucerna, in Svizzera.

Il tutto risale allo scorso mese di ottobre ed il valore del prezioso carico è stato stimato in 170mila euro all’incirca. Si tratta di tre chili di oro purissimo, ma a distanza di tutto questo tempo chi ha smarrito la valigetta smarrita non si è ancora fatto avanti con le autorità. Le forze dell’ordine elvetiche non hanno elementi utili a disposizione per individuare il legittimo possessore. Eppure non sono mancati i tentativi di individuare il proprietario.

Valigetta smarrita, il legittimo proprietario potrà agire in questo modo

Diciamo che resta comunque una possibilità concreta per quest’ultimo di farsi avanti e reclamare quanto perso su quel treno. Infatti secondo le leggi svizzere, in casi come questo una persona ha a disposizione un periodo di tempo alquanto considerevole e che consta di 5 anni per potere cercare di riottenere l’oggetto smarrito. Va anche detto però che occorrerà fare attenzione in questo caso a possibili truffatori e mitomani che potrebbero cercare di entrare in possesso della preziosa valigetta in modo illecito.

